Valtra Le design de la série N séduit le jury du Red Dot 2022 !

L'apparence des tracteurs Valtra de la cinquième génération de la série N n'a pas laissé le jury du prix du design Red Dot 2022 indifférent. Une récompense supplémentaire pour souligner le travail des équipes finlandaises.

Le look des tracteurs Valtra de la série N a séduit le jury du concours Red Dot dans la catégorie "Design produit". Pour l'équipe de développement, la cinquième génération de la série rencontre un franc succès au vu des prix remportés par les machines.

À lire aussi >> Farm Machine 2022 - Valtra primé par les journalistes spécialisés européens pour sa série G

Le dispositif d'affichage numérique intégré au montant avant de la cabine offre une visibilité accrue sur les commandes et sur l'environnement extérieur à l'engin. Sans oublier la facilité de configuration des commandes du tracteur dont la position est plus ergonomique, et ceci dès les modèles d'entrée de gamme.

La marque finlandaise n'a pas oublié la sécurité de l'opérateur, renforçant celle-ci grâce aux feux à Led diurnes améliorant la visibilité des engins agricoles sur la route. La technologie Led diminue nettement la consommation d'énergie.

Red Dot Design = un prix reconnu mondialement

Depuis 2021, année de lancement de la nouvelle génération, le modèle ensile les récompenses. Il ne suffit pas d'être beau, il faut aussi être polyvalent pour que les agriculteurs l'utilisent quelles que soient les tâches. Selon Kimmo Wihinen, chef du design industriel et de l'expérience utilisateur, « le tracteur a été perçu comme très confortable et facile à utiliser, notamment en termes d’agriculture intelligente et de nouvelles technologies. »

Le concours Red Dot compte parmi l'un des plus prestigieux au monde. Obtenir un prix est une marque d'excellence question design et expérience utilisateur. Outre le design et l'esthétique, les critères d'évaluation comprennent également la fonctionnalité, l'intelligence et l'innovation.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net