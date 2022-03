Farm Machine 2022 Le Valtra G élu Farm Machine 2022 dans la catégorie Tracteur utilitaire

Les Farm Machine continuent de se dévoiler, et c'est au tour de la catégorie "Tracteur Utilitaire" de présenter son lauréat. Il s'agit des tracteurs Valtra de la série G.

Dans la catégorie Tracteur utilitaire, le prix Farm Machine 2022 a été décerné au Valtra G. Ce tracteur a séduit les jurys avec sa vaste gamme d’options Smart Farming. « La direction automatique, l’Isobus, le Section Control, le Variable Rate Control, la gestion des données par Task Doc – tout cela contribue à hisser ce tracteur un peu au-dessus de sa catégorie », explique Alexander Bohnsack, rédacteur en chef d’Agrartechnik (Allemagne).

D’autres membres du jury comme les testeurs du Farm Machinery Journal (Royaume-Uni) ajoutent : « Génial avec un chargeur ».

Les testeurs du magazine Traction (Allemagne) ont mis en avant l’accoudoir SmartTouch qui vient avec les modèles de la ligne Versu. Le concept n’est pas nouveau pour Valtra, mais il reste l’un des plus clairement agencés sur le marché. « Vous réglez n’importe quoi sur la machine en tapant la bonne zone sur l’image du tracteur sur l’écran. Vous obtiendrez chaque option dans un maximum de deux touches. C’est un réel avantage par rapport à la concurrence. »



La puissance nécessaire (entre 105 et 145 chevaux) est fournie par un moteur quatre cylindres de 4,4 litres d’Agco Power (stage V). Les forfaits d’options sont assez étendus et entraînent une large gamme de prix pour la série.

La shortlist de la catégorie Tracteur utilitaire était composée du Case IH Puma 175 CVX Drive, du Massey Ferguson 5S et du Valtra G.

