Combiné de semis Amazone renouvelle sa gamme Avant à trémie déportée

Amazone renouvelle sa gamme de combinés de semis à trémie avant. Nouveauté sur le cultivateur rotatif Cultimix 01 : la barre de semis TSE.

Amazone annonce l'arrivée de la dernière version de sa gamme de trémies frontales baptisée Avant et destinée aux combinés de semis à trémie déportée. Désormais, les modèles de 3, 4 et 6 m, rigides et repliables, bénéficient de la barre de semis TSE. Elle est démontable rapidement de l'outil animé pour être utilisée en solo si besoin. Par exemple, pour préparer les terres à pommes de terre.

À lire aussi >> Déchaumeur à disques indépendants - Catros : une version XL de 4 à 8 m chez Amazone

Il suffit de 30 minutes pour démonter l'ensemble selon le constructeur. Les interfaces hydrauliques et électriques simplifient la manœuvre. L'agriculteur peut opter pour les éléments semeurs nommés TwinTec, dont l'intervalle est de 15 cm. La pression de terrage est piloté hydrauliquement et bénéficie d'un capteur électronique qui transmet l'information directement sur le terminal Isobus installé en cabine.

Têtes de répartition installées sur le châssis de la barre de semis

Côté têtes de répartition des semences, elles sont fixées directement sur le châssis de la barre de semis pour être au plus près des éléments de semis. En position repliée, l'outil de six mètres ne dépasse pas le gabarit routier et reste donc sous la barre de 3 m. Le chariot de transport, à montage/démontage rapide et sans outils, soulage l'essieu du tracteur pour sécuriser le déplacement sur la voie publique.

Le cultivateur rotatif Cultimix 01 évolue également et intègre dorénavant la version repliable équipée des déflecteurs à double bras et de la lame de nivellement, solidaire du rouleau, pour gagner en facilité de réglage.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net