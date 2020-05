Déchaumeur à disques indépendants Catros : une version XL de 4 à 8 m chez Amazone

Amazone étoffe sa gamme de déchaumeurs à disques indépendants nommée Catros. Pour reconnaître les modèles supplémentaires, la marque ajoute le sigle XL qui souligne le gabarit imposant de 4 à 8 m de largeur de travail. Une version moins compacte que son petit-frère le Catros pour gagner en performance, en particulier en présence de résidus importants.

Amazone élargit sa gamme de déchaumeurs à disques indépendants avec des modèles supplémentaires de 4 à 8 m de largeur de travail. Les Catros XL bénéficient dorénavant d'un nouveau châssis, en version repliable ou semi-portée de 4 à 6 m. De 7 à 8 m, seule une déclinaison semi-portée est proposée.

Le Catros XL est polyvalent grâce à ses disques de 610 mm de diamètre, qui permettent de travailler même en présence de résidus végétaux importants. Enfouir des tiges de maïs ou détruire les intercultures, rien ne l'arrête. En termes de profondeur de travail, comptez jusqu'à 16 cm.

XL : une version plus imposante pour passer toujours plus de matière

Comme sur son petit frère le Catros, les disques d'une même rangée sont espacés de 25 cm, soit 12,5 cm d'écartement de travail. La version XL est plus imposante et profite donc de 19 cm supplémentaire entre les deux rangées de disques, et 25 cm de plus entre la seconde rangée de disques et le rouleau. De quoi passer des volumes de déchets toujours plus importants.

L'agriculteur a le choix entre les disques concaves à gros crénelage, idéals pour les sols secs et lourds, ou les disques à petit crénelage pour une utilisation plus superficielle, comme la préparation de semis. Les disques de bordure sont réglables individuellement. Question conception, pas de changement. Les disques indépendants sont installés sur un dispositif de sécurité élastomère, sans graisseur ni entretien. Le bras qui porte le disque a été renforcé, pour gagner en robustesse dans les conditions difficiles.

Réglage de la profondeur hydraulique de série

Le réglage hydraulique de la profondeur de travail est installé de série. Il suffit de baisser ou en relever le train de disques ; les rouleaux arrière restent fixes. L'aplomb ne change pas, quelle que soit la profondeur choisie. Les modèles les plus larges, de 7 et 8 m, peuvent bénéficier du dispositif ContourFrame en option. En clair, les éléments droit et gauche s'adaptent automatiquement aux irrégularité du sol.

Pour gagner en polyvalence et répondre à toutes les demandes, la marque propose 11 modèles de rouleaux différents. Chaque outil en version XL peut recevoir des équipements frontaux : un rouleau à couteaux, une herse peigne, une barre niveleuse type crushboard ou des roues de contrôle à l’avant des disques. À souligner aussi la possibilité d'installer le semoir GreenDrill de 500 l de capacité.

