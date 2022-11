Fertilisation Horsch annonce un épandeur d'engrais pour le début 2024

Outre les nouveautés dévoilées au Sima à Paris, Robert Dorsemagen, directeur de la filiale française de la marque, a annoncé l'arrivée d'un épandeur d'engrais pneumatique grande capacité au catalogue d'ici 2024. Nom de code : Xeric 14FS.

Le constructeur allemand vient de l'annoncer à l'occasion de sa conférence de presse organisée sur son stand au Sima 2022, le catalogue Horsch devrait voir débarquer un épandeur d'engrais pneumatique pour le printemps 2024. L'outil devrait être baptisé Xeric 14 FS.

Côté technique, en vue de se démarquer des engins déjà proposés chez son concurrent Kuhn, la marque annonce des débits plus importants et un niveau d'usure moins important. L'engrais étant très abrasif, ce type d'équipement s'use vite et particulièrement là où le produit fait des virages. Les ingénieurs de la marque travaillent donc ce point avec beaucoup d'attention. Par exemple, l'engrais est injecté dans le doseur au niveau du cadre de la rampe, de manière à circuler grâce au flux d'air avec pour seule courbe le point d'éjection.

48 m de large pour épandre jusqu'à 450 kg/h à 15 km/h

Pour passer d'une trémie de 14 m3 de capacité dans un premier temps à des capacités plus importantes par la suite, Matthieu Noroy, responsable produit de la marque, parle d'une vis sans fin grâce à laquelle le fertilisant transite vers le doseur.

En termes de capacité, il est question de gérer des doses pouvant atteindre 450 kg/ha à 15 km/h. Pour y parvenir, le constructeur installe une rampe de 48 m de largeur de travail. Celle-ci bénéficiera du Boom Control, déjà connu sur les rampes des pulvérisateurs Leeb. Deux exemplaires tournent actuellement sur des exploitations agricoles dont un en Seine-et-Marne. Il est fort à parier que l'outil sera présenté de manière plus officielle lors du prochain Agritechnica en novembre 2023. D'autant que la marque parle d'une commercialisation dès le printemps 2024. A suivre donc.

