Farm Machine 2022 L'Amazone DirectInject pulvérise ses adversaires et remporte le titre

Amazone a investi dans la pulvérisation directe. L'intérêt : traiter spécifiquement en plus de la bouillie standard et au cas par cas. Une économie de produit importante réalisée aussitôt que la fonction est activée directement par l'opérateur en cabine. L'investissement d'Amazone a payé, puisque ce système remporte le titre de Farm Machine 2022 dans sa catégorie.

Jusqu’à présent, les systèmes d’injection directe n’ont guère réussi à s’imposer dans le domaine de la protection des cultures. Amazone DirectInject permet un mélange flexible de produits liquides et granulés pendant les travaux sur le terrain. Ce système a su convaincre le jury de Farm Machine 2022.

Gagner du temps et de l'argent

Cord Leymann, membre du jury, opérateur de longue date et expert en machines agricoles, explique : « Enfin, un système d’injection directe sous une forme qui a du sens au quotidien », explique-t-il. La prise en main de la machine est efficace, et à terme cela permet de réduire le nombre de passages, donc de gagner du temps et d'économiser du carburant, a constaté le jury. Mais pour Cord Leymann, le point le plus important réside dans l’utilisation des produits phytosanitaires : « Nous ressentons la pression de la société pour utiliser moins de produits phytosanitaires dans toute l’Europe, et ce système nous aidera à le faire et à économiser de l’argent dans le processus. »



DirectInject est composé d’une cuve supplémentaire de 50 l avec une pompe doseuse adaptée qui sont intégrées du côté droit de la machine, dans le coffre de rangement de l’UX 01 Super. Intégrée au coffre de rangement, la cuve est accessible, facile à remplir et à vider pour récupérer le produit pur non consommé. L'agitateur mécanique assure l'homogénéité de la solution, dont les composantes ont tendance à se séparer.

Dans la shortlist de la catégorie pulvérisateurs de Farm Machine 2022 se trouvaient l'Amazone DirectInject, le Hardi Aeon et le Horsch Leeb CS.

