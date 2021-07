Matériel de semis La barre de semis OptiDisc 25 et la trémie frontale Solitair 23+ évoluent

Lemken fait évoluer son offre de combiné de semis en ajoutant la compatibilité Isobus à sa barre de semis OptiDisc 25 et à la trémie frontale Solitair 23+. Faciliter la tâche de l'opérateur et simplifier l'utilisation, tels sont les objectifs du constructeur. Sans oublier le meilleur équilibre des charges sur le tracteur et la sécurité supérieure sur la route grâce au châssis de transport.

Lemken fait évoluer son combiné de semis composé de la trémie frontale Solitair 23+ et de la barre de semis OptiDisc 25 et le rend compatible à l'Isobus. De quoi rendre les réglages précis et faciles.

Densité de semis, coupure de tronçons... l'opérateur peut désormais intervenir directement depuis le terminal de son tracteur grâce à la commande MegaDrill. Le conducteur reste concentré sur la conduite du tracteur et limite ainsi les chevauchements.

Un combiné utilisable avec de plus petits tracteurs

La trémie frontale Solitair 23+ s'ajoute à l'ensemble herse rotative Zirkon 12 et à la barre de semis OptiDisc 25, ce qui répartit mieux le poids sur le tracteur par rapport aux systèmes installés à l'arrière. Les tracteurs plus légers peuvent donc être utilisés avec des outils de semis performants et modernes. La trémie frontale est adaptée aux semences et aux engrais. Et du coup, en l'associant avec le semoir de précision Azurit, la combinaison matche bien pour semer du maïs.

Outre les versions repliables de 4 et 4,5 m, la barre de semis est disponible en versions rigides de 3 et 4 m, et de 5 et 6 m pour les modèles repliables. Sur route, le constructeur ajoute un châssis. Les roues de jauge délestent l'essieu arrière du tracteur jusqu'à 3,5 t, de sorte que la charge maximale admissible par essieu et le poids total du tracteur soient respectées. À noter : l'essieu se verrouille et déverrouille en seulement quelques secondes.

Réglage de la pression des socs hydraulique ou manuel

Côté semis, les socs à double disques sont maintenus, ayant fait leur preuve, et sont installés sur un parallélogramme. La roue plombeuse gère la régularité de profondeur lors de la dépose de la semence. Un outil idéal pour travailler sous résidus de couverts ou dans le cadre de cultures conventionnelles. La pression des socs s'adapte mécaniquement ou hydrauliquement, et ceci indépendamment de la profondeur de semis. La nouvelle version de la trémie est disponible dès maintenant alors que pour la barre de semis, il faudra attendre début 2022.

