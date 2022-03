Travail du sol Lemken Quand la charrue aide à stocker du carbone dans le sol !

Lemken tente de réinventer la charrue en transformant l'outil pour travailler à différentes profondeurs. L'idée est de créer des canaux en vue de stocker davantage de carbone et ainsi brasser la terre plus pauvre en humus avec de la riche et ainsi augmenter sa fertilité.

L'outil est conçu pour réduire le compactage, améliorer la fertilité du sol et augmenter les rendements. Les corps de la charrue travaillent à des profondeurs alternées, en vue de créer des canaux dans un sillon sur deux, lesquels sont riches en humus.

Développé en collaboration avec le centre Leibniz, l'équipement permet aux racines des plantes de pousser dans des niveaux de sol plus profonds, pour accéder plus facilement à l'eau et aux nutriments. Les premiers essais réalisés soulignent que plus de la moitié de l'humus introduit est retenu pour assurer le stockage à long terme du CO 2 dans le sol. Sans oublier les hausses de rendement pouvant atteindre 5 %, valeur observée dès la première année.

Produire davantage de terre arable en incorporant du carbone

En-dessous, les couches sont plus pauvres en humus. Elles sont donc mélangées avec la terre arable du dessus et forment rapidement de la terre plus riche en humus, grâce au carbone ainsi stocké. La méthode peut également être répétée en diagonale par rapport à la direction habituelle du travail du sol entre 5 et 10 ans plus tard.

En l'associant avec son module iQblue Connect, le constructeur devrait collecter des données et documenter la profondeur et la position des canaux créés. Délai annoncé : mi-2024. La charrue n'a pas encore dit son dernier mot !

