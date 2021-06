Décompacteur Trois nouveaux crackers chez Alpego

Alpego lève le voile sur trois nouveaux décompacteurs Crackers, les K-Dyno, K-Evo et K-Force. Les outils fixes à sécurité boulons ont été redimensionnés pour absorber davantage de puissance.

La série K-Dyno est légère et robuste. Elle est proposée de 1,6 à 3 m de largeur de travail, ce qui correspond aux tracteurs dont la puissance atteint 130 ch. La série K-Evo, modèle professionnel, accède au système de démontage rapide des socs Al-Fast. Elle peut en outre bénéficier de rouleaux doubles pointes à terrage hydraulique. Ce système, installé sur un parallélogramme, permet de gérer la profondeur en continu et le report de charge pour accroître la traction si nécessaire. Le modèle est disponible de 2,5 à 3,5 m de largeur de travail et son châssis est adapté aux engins jusqu’à 220 ch.

Enfin, le K-Force est plutôt destiné aux utilisations très intensives. Il est taillé pour les tracteurs allant jusqu’à 350 ch de puissance. Comme le K-Evo, il profite du dispositif Al-Fast et peut être équipé, outre le rouleau H22, du rouleau Franter doubles pointes H50 ou du rouleau à billes DR6 de 600 mm de diamètre. Sans oublier les déflecteurs latéraux à rétractation hydraulique, accessibles sur tous les modèles.

