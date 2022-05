Semoir Pöttinger Trois produits en un seul passage grâce au Terrasem

Polyvalence, multiples combinaisons de travail... l'évolution du semoir Terrasem le rend capable de gérer jusqu'à trois produits (semences, engrais, micro granulés) en un seul passage. Et ceci en garantissant la régularité du semis pour une implantation optimale qui limite le développement des adventices de la parcelle.

Pour Pöttinger, adapter son matériel à la situation est la clé de réussite de l'implantation d'une culture. La polyvalence du semoir Terrasem de la marque associe préparation du lit de semences, rappui, épandage d'engrais associé à la semence (ou semis possible jusqu'à trois espèces différentes). De quoi combiner performance, fiabilité d'utilisation et précision de semis.

Avec ou sans préparation du lit de semence, le semoir Pöttinger bénéficie d'une distribution précise. Les éléments de semis garantissent la dépose des graines et il est possible d'implanter trois produits différents simultanément.

Travail confortable et sans traction latérale

L'équipement travaille 100 % en ligne droite grâce à la disposition des éléments semeurs en X sur le châssis. Idem avec les disques de travail du sol et les éléments Fertilizer Pro (machines D Z). Ceci sans pour autant limiter l'agressivité des disques. L'opérateur devrait aussi y gagner en termes de maintenance avec les composants sans entretien ni graissage. Distribution "Single Shoot", "Double Shoot" ou "Double Mix Shoot"... le potentiel ne manque pas pour répondre aux conditions variables et aux rotations variées.

La rampe de semis à double disques décalés, baptisée Dual Disc, assure la densité de population de la culture. À un entre-rangs de 12,5 cm ou 16,7 cm, le peuplement est assuré et limite ainsi la pression des adventices dans la parcelle. Selon le choix de la machine, deux systèmes de distribution sont proposés. Les modèles à une seule trémie disposent de la distribution standard (Terrasem 3000 D jusqu'à V 6000 D et Terrasem Classic sans outil de préparation du sol et sans incorporation d'engrais). Les autres bénéficient d'une double trémie sous pression, dont la répartition 60/40 permet aussi de remplir à 100 %. Le système de pression est garanti par des capteurs intégrés qui détectent toute fluctuation. Á noter enfin : la machine est désormais compatible avec la plateforme AgriRouter

