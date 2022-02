Kuhn Une charrue pour les fortes puissances

La charrue Multi-Leader XT est la charrue semi-portée monoroue conçue pour les ETA et les exploitations ayant de grandes surfaces de travail dans des conditions difficiles. Disponible en 7, 8, et 9 corps, elle permet de travailler en sillon ou en hors-raie avec des tracteurs de 200 à 500 ch.

Kuhn présente sa charrue monoroue Multi-Leader XT. C'est une charrue conçue pour les grands débits de chantier avec ses versions de 7 à 9 corps, nécessitant entre 200 et 500 chevaux de puissance de traction. En outre, cette charrue semi-portée monoroue dispose du système de correction de dévers breveté par Kuhn permettant de corriger le dévers de la charrue pour un labour uniforme.

Un travail en sillon ou hors-raie

Pour répondre aux exigences des grandes exploitations et entreprises de travaux agricoles, la charrue Multi-Leader XT offre la possibilité de travailler en hors-raie pour favoriser l’utilisation de tracteurs jumelés ou à chenilles jusqu’à 5,40 mètres de large.

De plus, labourer en hors-raie présente de nombreux bénéfices : confort de conduite avec un travail à plat sur le guéret, préservation du sol par l’absence de création d’une semelle de labour et moindre usure des pneumatiques.

Une conception simple

Cette charrue dispose d'un bâti robuste avec une double épaisseur d’acier dans les zones à fortes contraintes, sécurités boulon ou non-stop hydraulique (NSH) et pièces d’usure haut de gamme (avec les versoirs Triplex à couches inégales notamment). La sécurité boulon Safe-T est disponible en dégagement 85 cm avec un taux de déclenchement plus élevé pour travailler dans les conditions les plus difficiles.

Les réglages d’aplomb, de dévers et de déport s’opèrent sans outil pour gagner du temps lors des chantiers.

À noter également que la charrue est compatible avec un bras pour outil traîné même en version hors-raie. Cela permet de rappuyer immédiatement le sol après le passage de la charrue pour obtenir un lit de semences bien préparé et conserver l’humidité dans le sol.

