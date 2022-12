Dewulf optimise le flux de sa gamme Kwatro Xtrem à 4 rangs

Dévoilée en 2016, la gamme d'arracheuses de pommes de terre Dewulf Kwatro Xtreme à 4 rangs est connue des producteurs pour son chemin de tamisage sans rétrécissement et sa trémie grande capacité, l'une des plus grandes sur ce segment de machines. La machine reste disponible pour la récolte en 4 rangs à 90 cm, 4 rangs de 34 pouces, 4 fois 36 pouces ou encore en lits de 180 cm. Jusqu'ici, l'engin était fabriqué avec son tapis à tétines droit, suivi d'une unité de nettoyage Flexyclean. Désormais, place à des options de nettoyage alternatives !

Le constructeur a donc décidé de mettre l'accent sur le flux de pommes de terre à l'intérieur de la machine, et a donc supprimé le tapis à tétines sans diminuer ses capacités de nettoyage. Critère important : respecter davantage la récolte via les deux convoyeurs de tamisage, et du coup apparition d'un troisième module de tamisage, court et directement suivi par celui de nettoyage.

Performances accrues en respectant davantage la récolte

Qui dit plus de tapis à tétines intégré, dit plus de changement de direction dans le flux de pommes de terre. Ce qui explique que les ingénieurs de la marque aient conçu deux variantes supplémentaires baptisées Kwatro Xtreme Flow, sur lesquelles le tapis à tétines droit a été remplacé par un autre système.

L'installation Easyclean double a été redessinée. Elle est composée de sept rouleaux de nettoyage actifs et lisses, en alternance avec 9 rouleaux Easyclean. Pour ne pas perdre en précision, le dispositif a été divisé en deux groupes de rouleaux de nettoyage actifs et reliés entre eux. Le premier en compte quatre et le second trois. Le système de régulation mécanique permet à l'opérateur de contrôler séparément la vitesse, la hauteur, l'ouverture et le sens de rotation des deux groupes de rouleaux d'entraînement.

11 t de capacité de trémie et des chenilles pour les situations humides

À souligner que la vitesse des rouleaux Easyclean se contrôle directement en cabine. Idem avec le degré de nettoyage, qui peut être réglé plus précisément en ajustant l'inclinaison du module de 0 à 12°. Une solution sur mesure pour répondre aux conditions sèches, en présence de mottes notamment. Seconde variante : la combinaison de 36 rouleaux axiaux et d'une unité Easyclean. La vitesse de rotation des rouleaux axiaux se pilote ainsi que son inclinaison, elle aussi réglable de 0 à 12°.

Vitesse, hauteur, ouverture et sens de rotation des rouleaux d'entraînement sont également réglables. Le tout depuis la cabine pour s'adapter aux conditions de récolte en direct. (©Dewulf)

Évidemment, le constructeur n'a pas modifié les points forts de l'arracheuse, ayant fait sa renommée. L'absence de rétrécissement du chemin de tamisage est par exemple une caractéristique essentielle sur ce segment de marché. Sans oublier sa trémie de 11 t de capacité. Pour les récoltes en conditions humides, Dewulf s'appuie sur des chenilles d'origine Claas en 900 mm de large, en combinaison à l'unique roue arrière directrice. Elle apporte la maniabilité et la faible pression au sol, annoncée comme maximale à 1,4 kg/cm².