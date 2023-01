Une édition plus verte pour aider l'agriculture à se réinventer

Pour l'année de son retour, après plusieurs annulations liées à la pandémie de Covid-19, Agritechnica annonce un programme en présentiel plus vert. Selon Ulrike Schmidt-Machinek, directrice commerciale à l’international de la DLG : « L'objectif est de confirmer la place de salon n°1 en termes de nombres d'exposants et de visiteurs internationaux. Agritechnica se déroulera à Hanovre (Allemagne) du 12 au 18 novembre 2023 et proposera 23 halls d'exposition sur près de 39 ha. 2 000 exposants venant du monde entier y sont attendus. »

Thème principal de l'édition 2023 : « Green Productivity ». L'occasion d'exposer les dernières trouvailles en vue de répondre aux attentes sociétales sur la sécurité alimentaire, à celles liées au changement climatique, au respect de la biodiversité et aux challenges environnementaux. Des conférences et des forums pour débattre autour de ces enjeux se tiendront pendant les 7 jours du salon. Selon Marcus Vagt, directeur du secteur énergie de la DLG : « Il est primordial d’impulser de nouveaux investissements en matière de production d'énergie, comme la méthanisation. Le salon est le rendez-vous qui mettra en avant les modèles économiques pour l'Europe et le monde entier. »

Une zone extérieure dédiée aux démonstrations de machines innovantes

Sans oublier la principale nouveauté sur le salon, l'arène extérieure réservée aux démonstrations de machines. Son nom : le "Live Arena Smart Farming". L'idée est de mettre en place des démonstrations de nouvelles technologies et de permettre aux agriculteurs de tester les engins sur le "Drive Experience". Cependant, seules les machines équipées de motorisation alternative y accéderont. Enfin, la zone "Inhouse Farming" sera destinée à présenter les solutions qui devraient permettre de repenser l'agriculture plus largement pour répondre aux exigences sociétales.

Marcus Vagt, directeur du secteur énergie de la DLG, a présenté le thème principal de 2023 : la green productivity. (©DLG)

Lors de la conférence de lancement, une table ronde a été organisée autour des investissements à venir. Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’Iris, a souligné les enjeux de croissance dans le contexte géopolitique mondial perturbé. « Tension sur les prix, entre inflation et pénurie, accélération du changement climatique, mondialisation fragmentée... autant d’incertitudes pour les investisseurs, ce qui perturbe les industriels. »

43 % de taux d'endettement pour les fermes françaises

Loïc Guitton, responsable des marchés agricoles à la banque populaire, a noté que « le prix moyen des produits agricoles a augmenté de 24 % entre 2021 et 2022. » Résultat : le taux d’endettement des exploitations françaises atteint 43 %, contre 23,6 % en Allemagne ». Ce sont les critères extra-financiers qui permettront un nouvel accompagnement bancaire des agriculteurs en 2023. Agritechnica est la plateforme idéale pour s’informer et investir.