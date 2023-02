Le groupe Kverneland acquiert la marque française Phenix Agrosystem

Le groupe Kverneland vient d'annoncer avoir signé l’acquisition de 100 % des parts de l’entreprise BC Technique S.A.S., acteur dans la fabrication de bineuses, d’interfaces de guidage, de houes rotatives et de herses étrilles.

Les produits du constructeur sont distribués sous la marque Phenix Agrosystem et ont pour but de maîtriser la végétation d'adventices dans les cultures. Monsieur Yasukazu Kamada (président et CEO de Kverneland Group) a précisé que cette acquisition allait renforcer l’engagement stratégique du groupe à fournir, aux exploitants, des solutions pour une agriculture durable. Question distribution, le réseau actuel devrait perdurer et, en parallèle, les outils seront fabriqués aux couleurs de Kverneland et de Kubota.