Les industriels allemands demandent une feuille de route claire

Fin janvier, l'association allemande des constructeurs de matériel, le VDMA, a commenté le débat actuel concernant l'avenir des biocarburants en Allemagne, initié par le ministre de l'agriculture Cem Özdemir et la ministre de l'environnement Steffi Lemke.

Tobias Ehrhard, directeur général du VDMA, a déclaré : « La pression exercée pour stopper l'utilisation des biocarburants d'ici 2030 ignore la réalité de la transition énergétique et des transports. Les biocarburants sont un élément clé du mix énergétique de l'avenir, ils sont synonymes de durabilité, de protection du climat, de production régionale et, surtout, de l'idée d'une économie circulaire. Cela en fait un facteur indispensable tant sur le plan écologique qu'économique - pour l'agriculture, mais aussi pour la mobilité dans son ensemble. Les objectifs de réduction des émissions ne pourront pas être atteints sans mélange de biocarburant. »

Tenir compte de toutes les options

Dans ce débat, il faut faire preuve de différenciation et de sens de la mesure. Comme chacun le sait, les effets de synergie existent, par exemple en ce qui concerne le sous-produit "tourteau protéiné" pour l'alimentation animale, qui rend obsolètes les importations de soja à forte intensité énergétique en provenance de pays tiers. En tenant compte du fait que les moteurs à combustion interne resteront nécessaires dans le machinisme agricole, la réflexion peut se résumer par une phrase : pas de réservoir, pas d'assiette !

À l'avenir, il faudra plus encore : une feuille de route claire pour les carburants alternatifs dans l'agriculture est nécessaire. Et pour cela, il convient de tenir compte de toutes les options disponibles, et de ne rien négliger pour ne pas exclure prématurément certaines sources d'énergie.

Le HVO 100 pourrait remplacer le diesel fossile

Les huiles végétales hydrotraitées (HVO) s'avèrent être une solution intéressante pour l'avenir et devraient bientôt être disponibles à la pompe sous forme pure, appelée HVO 100, en remplacement du carburant diesel fossile. Voitures, camions et engins mobiles pourraient ainsi être utilisés sur une base pratiquement neutre en CO2. Ce qui représenterait un double avantage pour l'environnement, car les flottes existantes pourraient alors continuer à être utilisées de manière écologique et les ressources pourraient être préservées.

L'évolution en matière de carburants alternatifs est plutôt dynamique. Les possibilités sont énormes et, vu le contexte actuel à l'échelle européenne voire mondiale, le gouvernement allemand favorise le HVO 100 de sorte à ce qu'il soit commercialisé au plus tôt. Pour les agroéquipementiers allemands : « Sans un cadre juridique sûr, le développement du mix énergétique futur sera limité, ce qui bloque à la fois la protection de l'environnement et le pouvoir économique. »