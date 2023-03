Déjà 5 ans que Valtra limite ses émissions grâce au carburant renouvelable

Grâce à Neste MY, Valtra a réduit les émissions de gaz à effet de serre de 12 240 t grâce au diesel renouvelable. En 2023, la collaboration du tractoriste finlandais avec la société Neste souffle sa cinquième bougie. Le constructeur utilise du carburant renouvelable, baptisé Neste MY, pour chaque test de machine, et remplit d'ailleurs les réservoirs de chaque tracteur avec le diesel renouvelable avant qu'il ne quitte l'usine de Suolahti.

La stratégie de la marque vise à réduire son empreinte carbone, notamment avec le diesel renouvelable Neste My, composé à 100 % de déchets et de résidus. Des caractéristiques durables et renouvelables qui font qu'un moteur fonctionnant au Neste My Renewable Diesel diminue son empreinte carbone de 90 % en moyenne. Valtra a calculé qu'au cours des cinq dernières années, les quelques 4 millions de litres consommés ont permis de réduire l'empreinte carbone du constructeur d'environ 12 240 t. Des chiffres qui équivalent au retrait de 4 735 voitures diesel de la route.

L'usine de Suolahti a diminué ses émissions de 17 %

L'engagement de la marque en faveur de la réduction de son empreinte carbone l'a conduit à des innovations. Par exemple, depuis 2022, son usine de Suolahti fonctionne à 100 % avec de l'énergie renouvelable. Energies éoliennes, hydrauliques, biomasse et panneaux solaires sur le toit de l'usine... Cette gestion attentive de l'énergie a permis la réduction de la consommation énergétique de 12,5 %. En outre, Valtra travaille avec ses partenaires pour les aider à réduire leur impact environnemental.

Résultat : les émissions entrantes ont diminué de 17 % depuis 2018. Mikko Lehikoinen, vice-président marketing de Valtra EME, est « passionné par l'idée d'aider les agriculteurs à tirer le meilleur profit de leurs tracteurs. Nous savons que les producteurs sont sensibilisés à la durabilité. Nos technologies intelligentes leurs permettent de réduire le recours aux engrais et aux pesticides. Sans oublier de diminuer la consommation de carburant ! »