JCB complète sa gamme de machines électriques avec la JCB 403E

JCB vient de dévoiler sa première chargeuse compacte 100 % électrique et bénéficiant de capacité parmi les meilleures du marché. Son nom : la JCB 403E. Principaux avantages de la machine : son faible niveau de bruit et l'absence d'émissions polluantes, outre la possibilité de travailler une journée durant dans des exploitations agricoles, et notamment des bâtiments d’élevage exigus. Question autonomie, l'engin est équipé de batteries lithium-ion de 20 kWh lui offrant l'une des meilleures capacité de sa catégorie. Côté productivité, elle est équivalente à celle du modèle diesel JCB 403.

La marque britannique élargit donc sa gamme JCB E-Tech pour aider les exploitations agricoles à relever le défi de la réduction des émissions de carbone. Les batteries, associées à des moteurs électriques à haut rendement et à des systèmes de traction et hydrauliques optimisés, offrent des performances sans compromis. En utilisation continue, l'outil peut travailler entre 4 et 5 h, soit une journée complète.

Prises de rechargement 110 V, 220 V ou chargeur rapide alimenté au 380 V

Comme ses frères et sœurs de la gamme électrique, la JCB 403E bénéficie d'un chargeur intégré permettant de connecter la machine à diverses sources d'énergie sur les chantiers. La prise 110 V permet de recharger complètement les batteries en 12 heures, tandis que la prise industrielle ou domestique de 230 V les rechargera en seulement 8 h. En option, le constructeur propose son chargeur rapide pour recharger l'équipement en seulement 2h via une prise électrique de 380 V.

La chargeuse bénéficie de trois modes de recharge : 110, 220 ou 380 V. (©Terre-net Média)

Question motorisation, les deux moteurs électriques sont indépendants, l'un sert à la chaîne cinématique et l'autre au système hydraulique. Ils offrent une puissance de 33,4 kW et proposent trois modes de conduite. Pour basculer de l'un à l'autre, l'opérateur bénéficie de deux boutons situés sur la partie supérieure du joystick. Le mode "lièvre" permet de se déplacer jusqu'à 20 km/h. En mode "tortue", le véhicule est bridé à 8 km/h afin d'accroître l'autonomie et la précision de l'engin sans dégrader ses capacités de levage.

Enfin, le mode "escargot" atteint la vitesse maximale de 5 km/h, réglable par incréments de 0,5 km/h grâce au contrôleur rotatif et à l'écran multifonctions. Le contrôle de la vitesse est donc précis en fonction de la tâche à effectuer. Côté transmission, le constructeur installe une boîte de vitesses intégrée aux essieux d'origine ZF. Le système existe avec ou sans blocage de différentiel. L'agriculteur peut opter pour des roues étroites ou larges, en pneumatiques agraires ou industriels, pour s'adapter aux besoins et aux conditions d'utilisation.

Fonctionnement benne ou fourche

La partie chargeur est reprise du modèle JCB 403 version diesel, les bras de chargeur sont disponibles en bras standards ou longs. Avec les modèles standards, la hauteur d'axe est de 2,9 m, alors qu'avec les bras longs, celle-ci passe à 3,1 m. De série, quel que soit le type de bras, les ingénieurs installent une attache rapide hydraulique. Avec les fourches palettes, la charge de basculement est de 972 kg pour un poids de transport de seulement 2 671 kg. En option, le contrepoids augmente les capacités de la machine (118 kg pour la charge de basculement et 121 kg pour le poids de transport).

Selon le travail à effectuer, la chargeuse embarque deux modes de fonctionnement de l'hydraulique : benne ou fourche. Le débit de chantier et la précision sont alors adaptés. (©Terre-net Média)

Le moteur à pompe hydraulique à haut rendement de 20 kW permet de proposer deux modes de fonctionnement, commandés via l'interrupteur installé sur la console principale. Le mode "benne" offre une réponse dynamique, là où le mode "fourche" apporte davantage de précision. La fonction auxiliaire programmable à débit constant est installée de série, idéal pour alimenter les accessoires motorisés comme les épandeurs de litière, les presses à balles ou d’ensilage, les balayeuses... il suffit à l'opérateur de régler le débit souhaité grâce à l'écran principal.

Canopy fixe, repliable ou cabine

Enfin, question confort, l'engin est disponible avec un canopy fixe ou repliable. Sans oublier la version cabine, entièrement vitrée, qui est annoncée à partir du troisième trimestre de 2023. L'écran multifonctions numérique, contrôlé via le contrôleur rotatif fixé à droite du joystick, permet à l’opérateur de gérer ses débits hydrauliques auxiliaires, la vitesse de déplacement ainsi que d'autres paramètres. Bien sûr, le terminal fournit les informations essentielles de la machine : mode de conduite, état de charge de la batterie et vitesse de déplacement.