Grimme met à jour son site de vente en ligne

Pour que les agriculteurs puissent trouver des machines plus rapidement, le nombre d’options et de filtres de recherche a été dopé. Les annonces de machines d’occasion intègrent dorénavant davantage de détails, permettant d’améliorer les filtres. Plus de 800 annonces tapissent la plateforme, qui compte parmi les plus gros portails de vente de machines dédiées aux cultures sarclées.

La dernière version de la plateforme est disponible en ligne, pour les machines neuves, d'occasion ou en location. ( © Grimme)

Pour gagner en rapidité, la marketplace a été reliée à l’application Grimme Resell. Ceci permet d’enregistrer les machines d’occasion pour tous les concessionnaires, où qu’ils soient dans le monde entier. Là encore, l’idée est d’améliorer la visibilité des annonces d’occasion et ainsi accélérer leur mise à disposition sur le marché de la seconde main. « En collaborant avec nos concessionnaires, nous souhaitons renforcer l’exploitation du potentiel du marché de l’occasion, et des options numériques dans ce secteur. L’idée est de proposer la plus grande plateforme internationale dédiée à la technique des plantes sarclées et des légumes. Outre l’achat de machines neuves, le site permet de remettre les machines immédiatement dur le marché », explique Christophe Grimme.