Ils ont inventé un porte deux-roues… adapté aux tracteurs !

« Nous sommes fils d’agriculteurs. Alors faire la navette pour aller dépanner nos parents dans les champs, on connaît ! » sourient Clovis Richard et Baptiste Cormerais. Les deux amis, qui se sont rencontrés sur les bancs de leur école d’ingénieur, ont créé le Tract’Moi, qui permet de transporter un deux-roues, de la trottinette à la moto, sur un tracteur. Leur innovation a été saluée lors du Space, le salon international de l’élevage à Rennes du mardi 12 au jeudi 14 septembre.

« C’est l’idée du porte-vélos adapté à l’agriculture, pour que les exploitants disposent d’un véhicule d’appoint, car se déplacer tout le temps en tracteur est coûteux et prend du temps », résument les deux complices, qui ont lancé leur entreprise, CR Industry, pour concrétiser leurs innovations. « Nous avons une forte expérience dans la métallurgie. Le Tract’Moi, c’est une innovation d’usage, il n’y a rien de numérique. Il améliore le bilan carbone et permet très concrètement un gain de temps et d’argent. »

Baptiste Cormerais et Clovis Richard se sont rencontrés à l'école d'ingénieurs. ( © Terre-net Média)

Sans donner de chiffres, Clovis et Baptiste sont « très contents du démarrage » des ventes, commencées au printemps, et développent actuellement un réseau de concessionnaires. Les premiers retours des clients sont enthousiastes. Parmi eux, Isabelle, agricultrice implantée dans les plaines niortaises, est conquise. « J’ai 120 h de céréales et légumineuses. Travailler seule implique une organisation au cordeau et cet accessoire me permet d’être flexible. Ainsi, j’ai toujours une solution de repli pour faire face à une panne ou à une livraison à la ferme », confie-t-elle.

Un équipement conçu et fabriqué en France

« J’ai régulièrement besoin que l’on vienne me chercher sur mes parcelles pour emmener un second tracteur sur place pour travailler, ajoute Joël, un autre client, polyculteur-éleveur en Vendée. J’avais l’habitude d’appeler ma femme et mon fils pour me déplacer mais cela ne tombait jamais au bon moment. Avec le Tract’Moi, j’emmène un VTT électrique et je peux faire des allers-retours à n’importe quel moment. Je peux même rentrer manger le midi avec ma famille sans avoir à replier mon matériel. »

Les Tract’Moi sont conçus et fabriqués en Vendée, où l’entreprise est implantée à la Roche-sur-Yon. « Nous mettons un point d'honneur à travailler localement », clament les deux ingénieurs. Cet équipement est venu 1 599 €. En option, il peut notamment être agrémenté d’une masse de 500 kg à 900 kg, d’un support jerrican, d’un coffre de rangement, d’un réservoir ou d’une benne agricole. Une version du Tract’Moi adaptée aux quads est prévue pour janvier 2024. « La demande est forte, constate Clovis. Et comme les fixations sont normalisées dans l’agriculture, nous visons le marché européen d’ici deux ans. »