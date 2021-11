L'info météo du jour Brumes, brouillards et grisailles de retour mercredi au nord de la Seine

Après une journée de mardi globalement ensoleillée, c'est le retour des brumes et brouillards mercredi notamment au nord de la Seine.

Ce mardi, un anticyclone se maintiendra sur la moitié nord du pays. Aidé par une bise modérée, il empêchera les grisailles de se montrer trop envahissantes et c'est un soleil généreux qui dominera de la Bretagne à l'Alsace. Plus au sud, les nuages remonteront de Méditerranée avec un ciel plus encombré du Var à l'Aude avec quelques averses ou pluies arrivant sur l'Aude et les Pyrénées Orientales. Il fera froid le matin avec du gel fréquent et parfois marqué dans le nord-est.

-2 degrés ?? mais grand ?? ! Une belle journée qui s’annonce ?? #FrAgTw pic.twitter.com/Wy5iO5OyAb — Quentin B ?????????? (@bigard_q) November 23, 2021

Mercredi, brumes, brouillards et grisailles reviendront en force au nord de la Seine pour s'imposer du matin au soir. Les conditions se dégraderont par ailleurs du Golfe du Lion au sud de la Garonne où nuages et pluie se multiplieront. D'importantes précipitations concerneront le Roussillon et les Pyrénées-Orientales. Ailleurs, un temps sec et majoritairement ensoleillé résistera. L'ambiance sera assez froide et hivernale.

