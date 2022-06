Carte interactive sécheresse 29 départements soumis à des restrictions d'usage de l'eau

• Amélie Bachelet Terre-net Média

Au 7 juin 2022, 103 arrêtés préfectoraux sont en vigueur et 29 départements sont concernés par des mesures, locales ou non, de restriction de l'usage de l'eau et de l'irrigation. 13 autres départements sont par ailleurs en situation de vigilance. (Article publié le 31 mai 2022 et mis à jour le 07/06/2022 à 15h)

Selon le site gouvernemental Propluvia, 29 départements sont soumis à des mesures de restriction de l'eau et de l'irrigation au 7 juin 2022. C'est 5 de plus que le 30 mai dernier. Au total 103 arrêtés sont en cours, contre 91 il y a une semaine. Carte sur les arrêtés de restriction de l'usage de l'eau au 7 juin 2022 (cliquez sur votre département pour plus de précision) : Légende de la carte : le niveau de restriction indiqué ci-dessus est le niveau maximal arrêté sur une partie (localisée) ou sur l'ensemble (intégrale) du département. D'autres arrêtés de niveau inférieur sont susceptibles d'avoir été également pris. Pour connaître les secteurs du département effectivement concernés par les restrictions, consultez le site Propluvia qui recense les arrêtés. 7 départements sont même déjà en situation de crise localisée (deux de plus que la semaine précédente) : le Loiret, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Vienne, les Bouches-du-Rhône, le Tarn et l'Eure-et-Loir. Cela implique un arrêt des prélèvements d'eau non prioritaires, y compris à des fins agricoles, sur des territoires déterminés. 12 départements se trouvent en alerte renforcée sur une partie de leur territoire (3 de plus que la semaine passée), ce qui engendre une réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50 % (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine). Il s'agit des départements de l'Ain, l'Ardèche, le Rhône, la Dordogne, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot, le Var, les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime, la Sarthe et le Loir-et-Cher. A lire aussi : 63 % des agriculteurs concernés par le manque d'eau 10 départements sont en situation d'alerte sur la totalité ou une partie de leur totalité. Il s'agit de l'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, l'Yonne, le Territoire de Belfort, la Haute-Savoie, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes Maritimes, le Vaucluse et la Drome. Dans ces départements, une réduction des prélèvements inférieure à 50 % (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine) est pratiquée. Enfin, 13 départements sont placés en situation de vigilance intégrale ou localisée, deux de plus que la semaine précédente. Retrouvez notre dernier podcast consacré à la thématique de la sécheresse et de la gestion de la ressource en eau :



Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

Tags Sécheresse

Sécheresse

A lire également