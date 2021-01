Climat Les normales de saison s'adaptent au réchauffement climatique

Les normales de saison sont les références climatiques utilisées par les organismes météorologiques, « calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies ». En 2021, les services météorologiques du monde entier « vont lancer une opération de recalcul de ces normales », indique Météo France. Ces nouvelles normales « correspondant à la période 1991-2020 » seront donc utilisées dés 2022.

Les « normales sont calculées sur une période de 30 ans et répondent aux règles définies par l’Organisation mondiale de la météorologie (OMM) », en vigueur « depuis la fin du XIXe siècle » précise Météo France. Les normales actuellement utilisées (1981-2010) « sont représentatives du climat moyen sur une période autour des années 1990. » Depuis plusieurs années, le réchauffement climatique s’est accéléré et les références ne sont donc plus d'actualité. Il est donc grand temps d'en changer.

Cette année, les services météorologiques du monde entier mènent « une opération de mise à jour des normales de référence sur la période 1991-2020 ». Début 2022, il y aura « une publication de nouvelles données de référence sur le climat, avec une évolution sensible attendue notamment pour les différents indicateurs liés aux températures ».

Les nouvelles références climatiques seront « représentatives d’un climat centré sur les années autour de 2005 ». Il y aura donc encore « un léger biais par rapport à la période actuelle ».

Ça chauffe pour le pays

Selon Météo France, la nouvelle normale de température « calculée sur la période 1991-2020 en France s’établit pratiquement à 12,97 °C soit une hausse de + 0,41°C par rapport à 1981-2010 ».

La France s’est réchauffée de + 1,7 °C depuis 1900, et depuis 1970, « chaque décennie est plus chaude que la précédente ». La plus forte progression observée entre deux décennies en France depuis 1900 à eu lieu ces 10 dernières années avec une hausse de + 0,59 °C.

La nouvelle période de référence 1991-2020 inclura notamment 2020, l'année la plus chaude enregistrée en France depuis le début du XXe siècle.

Actuellement, Paris a le climat du Bordeaux des années 1970, Strasbourg celui de l’ancien Lyon…

Si l'on compare le climat des années 70 à celui d'aujourd'hui « en termes de température, Paris a le climat du Bordeaux des années 1970, Strasbourg celui de l’ancien Lyon… » comme en témoigne le tableau ci-dessous :

Qu'est-ce que les « normales » ?



« Les premières normales en France ont été produites en 1900. Utilisées par tous les organismes météorologiques de la planète, elles permettent de disposer de références communes pour analyser les données climatiques.

Le calcul des normales concerne toutes les variables du climat (température, précipitation, vent, ensoleillement …), mais aussi de nombreux indicateurs illustrant la distribution statistique de ces paramètres : moyenne, quintiles (ce qui se produit une année sur cinq), records, nombre de jours au-dessus d’un seuil... »

