L'info météo du jour Coup de chaud cette semaine avec un premier pic de chaleur ce lundi

Cette fin juillet 2020 « sera sous le signe des fortes voire très fortes chaleurs », selon MeteoNews.

Un « premier pic de chaleur » est prévu lundi et mardi, principalement dans le sud-est et l'est du pays avec des températures supérieures à 34 voire 37°C à l'ombre du Vaucluse et du Gard au Val de Saône et à l'Allier, c'est-à-dire au sud d'une ligne Strasbourg - Tarbes. Des pointes jusqu'à 38°C pourraient être atteintes du Val de Saône à la vallée du Rhône, tout comme autour de la Garonne.

Un second pic, encore plus intense, est attendu en fin de semaine, après un rafraîchissement minime mercredi (30 à 35°C malgré tout, surtout dans la vallée du Rhône) voire dès mardi avec l'arrivée de nuages, voire d'averses ou d'orages locaux. Le thermomètre grimpera à partir de jeudi dans le sud et vendredi, il devrait excéder 35 °C dans toute la France. « La barre des 40 degrés pourrait même être parfois dépassée », prévient MeteoNews.

« Difficile de parler de canicule » cependant pour l'institut de météorologie, car les fortes chaleurs devraient s'estomper dès le week-end, sauf à l'est elles persisteront samedi.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net