L'info météo du jour De la neige jusqu'en plaine et un froid polaire !

« Une véritable coulée d'origine polaire va débouler sur l'Hexagone à partir de jeudi et jusqu'au week-end », indique MeteoNews. « Des chutes de neige sont attendues sur les Hauts-de-France, le Bassin parisien voire la Champagne tout d'abord dans la nuit de jeudi à vendredi, puis en gagnant le Centre, la Bourgogne et l'Auvergne vendredi matin. » (Article mis à jour à 16h15)

Ce jeudi, la dégradation et le refroidissement vont se poursuivre. Un temps très nuageux à couvert et des pluies intermittentes concerneront quasiment toute la France et plus particulièrement les régions de l'est jusqu'aux Pyrénées. Grésil et neige se mêleront à la pluie au nord de la Seine. Il faudra par ailleurs compter sur un vent de nord fort, notamment près de la Manche jusqu'à la mer du Nord.

Les conditions s'annoncent plus sèches voire ensoleillées près de la Méditerranée, sauf en Corse où il pleuvra. Mistral et tramontane souffleront fort. Chute du thermomètre, il fera froid pour la saison.

Vendredi, un temps franchement hivernal s'imposera sur le pays et plus particulièrement sur les deux-tiers est. Il neigera fréquemment du nord de la Seine au Massif Central jusqu'en Rhône-Alpes et dans le nord-est. Les régions situées au nord de la Seine et l'Auvergne seront plus exposées avec une couche au sol pouvant atteindre 5 cm, voire jusqu'à 10 cm localement, et davantage en montagne. Il faudra en prime compter sur un fort vent de nord sur ces secteurs. À l'ouest et au sud, moins d'intempéries sous un ciel variable pouvant donner au pire une petite ondée. Attention au mistral et à la tramontane qui souffleront très violemment. Il fera très froid pour la saison.

C'est samedi matin qu'une petite couche de neige pourra tenir sur les plaines de Lorraine voire d'Alsace et avec 5 à 10 cm sur les Vosges et 10 à 20 cm sur le Jura au-dessus de 500 m.

Dimanche, ces précipitations neigeuses cesseront globalement même si quelques giboulées resteront possibles près de la Manche ou sur les reliefs du sud. Il faudra dès lors surveiller l'occurrence du gel qui s'annonce répandu et localement marqué samedi matin mais surtout dimanche et lundi matins. Des températures de - 3 à - 5°C semblent probables sur de vastes régions de la moitié nord et du centre où des éclaircies nocturnes devraient se former.

Des plants de culture pourraient être fortement endommagés lors de ces gelées qui feront suite à une période de grande douceur.

Un lent redoux interviendra ensuite en début de semaine prochaine avec la bascule en un flux plus océanique et humide depuis l'océan Atlantique.

