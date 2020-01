L'info météo du jour De la pluie du sud-ouest au Limousin, un temps plus calme ailleurs

Amélie Bachelet Terre-net Média

La pluie sera présente ce mercredi et jeudi du sud-ouest au Limousin jusqu'au Languedoc-Roussillon et jusqu'aux portes du Var. Les conditions météo s'annoncent beaucoup plus calmes sur le reste de la France, souvent bien ensoleillées.

Ce mercredi, il pleuvra du sud-ouest au Limousin jusqu'au Languedoc-Roussillon et jusqu'aux portes du Var. C'est encore sur les Pyrénées-Orientales que les précipitations seront les plus importantes avec 100 à 150 mm d'eau supplémentaire en 24 heures, d'où un fort risque d'inondation. La limite pluie-neige remontera vers 1 800 voire 2 000 m où il tombera plus d'un mètre de neige fraîche avec un très fort risque d'avalanches. Une mauvaise journée en perspective ?? on attend une pause de la pluie et des orages pour allé donner à manger aux cochons. Les rivières sont pas loin de déborder ?? #TempeteGloria pic.twitter.com/voMOeLu5KL — La Vaca Preciosa (@LaVacaPreciosa) January 22, 2020 Les conditions météo s'annoncent beaucoup plus calmes sur le reste de la France, souvent bien ensoleillées. Brouillards et plaques de grisaille concerneront toutefois les régions situées au nord de la Seine, parfois toute la journée. Les gelées seront localement fortes le matin, le temps sera assez froid. Bonne journée les gens ! pic.twitter.com/uCsarcpKtR — Antoine Thibault (@AgriSkippy) January 22, 2020 Jeudi, il pleuvra encore mais progressivement de moins en moins sur les Pyrénées-Orientales où la situation s'améliorera lentement. Pluie d'autre part du Languedoc aux régions du sud-ouest, surtout le matin avant du mieux en journée. Le ciel sera chargé en marge de ces précipitations de la frontière italienne jusqu'aux Charentes et aux Pays de la Loire. Au nord de la Seine, brouillards et grisaille seront assez compacts et tenaces. Le soleil brillera en revanche de la Bretagne aux régions du nord-est. Le temps sera encore froid sous le ciel dégagé le matin, de saison en journée. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

