L'info météo du jour Des gelées blanches mercredi matin, du soleil pendant la journée

Le soleil va s'imposer quasiment partout en France mercredi 4 novembre. Des gelées blanches sont possibles le matin, et les températures resteront fraîches dans la journée.

Ce mardi, le front froid glissera vers le sud pour s'étaler des Pyrénées aux Alpes jusqu'en Alsace, apportant un ciel chargé et de la pluie. Près de la Méditerranée, le ciel s'ennuagera, mais le temps restera sec. À l'arrière du front, au nord de la Loire jusqu'aux Landes, un ciel de traîne mollasson s'imposera, alternant nuages, éclaircies et rares averses, plutôt présentes près des côtes. Les températures chuteront après le front.

Mercredi, quelques résidus nuageux porteurs de quelques gouttes résisteront sur le Midi-Pyrénées et le nord des Alpes. Une petite instabilité se réveillera d'autre part en journée du sud des Alpes au Comté Niçois sous forme de quelques ondées. Ailleurs, le soleil prendra généralement l'avantage après dissipation de quelques brumes et brouillards matinaux. Il fera assez froid le matin avec des gelées blanches, et frais en journée.

