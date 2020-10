État des nappes phréatiques La vidange se poursuit au 1er octobre, mais la recharge va débuter prochainement

Amélie Bachelet Terre-net Média

« Le bénéfice de la recharge abondante de l’hiver dernier se ressent toujours et la situation au mois de septembre reste satisfaisante sur une grande partie ouest du territoire. La situation des nappes est dégradée dans l’est, avec des niveaux bas à très bas dans les régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et en Limousin », indique le Bureau de Recherches géologiques et minières.

« Les effets de la recharge exceptionnelle enregistrée durant l’automne et l’hiver 2019-2020 puis au printemps 2020 sur une grande partie du territoire ont permis de maintenir des niveaux satisfaisants durant la période estivale sur la plupart des nappes », indique le Bureau de Recherches géologiques et minières dans son état des nappes phréatiques au 1er octobre 2020. Les niveaux sont particulièrement satisfaisants sur les nappes d’Artois-Picardie, de l’ouest et du sud du Bassin parisien, de Bretagne, du Bassin aquitain, du littoral méditerranéen et de Corse. ?? Etat des nappes d'eau souterraine au 1er octobre 2020



?? La vidange se poursuit, la plupart des niveaux des nappes sont en baisse.

?? La situation est contrastée sur le territoire.



Plus d'infos :

?? https://t.co/o2RQPg6Msy#EauxSouterraines #NappesPhréatiques #environnement pic.twitter.com/wtLdgfA1Hc — BRGM (@BRGM_fr) October 13, 2020 En revanche, sur les régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et en Limousin, les niveaux sont bas à très bas. L'absence de précipitations durant l'été explique en partie cette situation pour certains secteurs. Pour d'autres, ce sont les déficits de recharge survenus pendant plusieurs hivers successifs. Avec les pluies tombées depuis fin septembre, le BRGM indique que des niveaux en hausse ont été observés ponctuellement. « La recharge devrait débuter début octobre, avec des niveaux en hausse, sur les nappes réactives les plus arrosées. Elle devrait se généraliser dans les prochaines semaines sur l’ensemble du territoire. Pour les nappes les plus inertielles, la vidange devrait se poursuivre au moins jusqu’à novembre ». Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

