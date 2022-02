Bilan météo Janvier 2022 sec et ensoleillé

Conformément aux tendances saisonnières émises par MeteoNews, janvier 2022 a été dominé par des conditions anticycloniques qui ont maintenu un temps sec et souvent ensoleillé la majeure partie du mois. Frédéric Decker, météorologue à MeteoNews, dresse le bilan climatologique du mois sur la France.

Thermomètre de saison

Pas de grand froid au cours de ce mois malgré des gelées relativement fréquentes à la faveur de nuits dégagées, compensées par des journées plutôt douces. Le tout début de mois et les derniers jours ont connu une douceur assez marquée, plus particulièrement le jour de l'an, a contrario de quelques jours froids autour du 10 puis du 25.

La température moyenne nationale s'élève à 5,2 degrés, soit 0,4 degré sous la normale 1991-2020 (+ 0,1 par rapport à la normale 1981-2010), soit un chiffre dans les normes. Pour mémoire, janvier le plus froid fut 1963 avec - 1,3 degrés de moyenne (- 6,9 degrés par rapport à la normale 91-2020 !) et le plus doux date de 2018 avec 8,2 degrés de moyenne nationale (+ 2,6 degrés).

C'est à Socoa que le maximum national a été atteint avec 24,5 degrés le 1er. En incluant le réseau secondaire de stations météo, cela grimpe jusqu'à 26,4 degrés ce même jour à Trois-Villes, dans les Pyrénées-Atlantiques ! Quant au minimum absolu national à basse altitude, il a été atteint à Guéret le 16 avec - 9,3 degrés.

Peu d'eau

Les précipitations ont été assez rares et faibles dans l'ensemble durant ce mois de janvier, se concentrant surtout entre le 1er et le 9, période d'ailleurs perturbée et pluvieuse, avant de connaître un arrêt très net sous une poussée anticyclonique durable.

Un déficit de précipitations de 43 %

La France n'a en effet reçu que 39 mm de pluie en moyenne nationale mensuelle pour une normale de 68 mm. Le déficit atteint donc 43 %. Il faut remonter à janvier 2017 pour trouver un équivalent. Bien qu'assez faible, ce chiffre est loin d'être exceptionnel : les mois de janvier 2002, 2000, 1992, 1989, 1976, 1964, 1957, 1953, 1950 et 1949 ont été encore plus secs que cette année, depuis 1946, avec un record établi en 1953 et ses 18 mm de pluie sur le pays seulement.

Montpellier s'est contenté d'un minuscule 0,2 mm de pluie dans le mois. Saint-Girons détient le record de la ville la plus arrosée en revanche avec 136 mm. En incluant les stations secondaires, le maximum revient à Iraty Orgambide, dans les Pyrénées-Atlantiques avec 241 mm, alors qu'il n'est pas tombé la moindre goutte à Puget-Théniers et Tende dans les Alpes-Maritimes.

La neige a été la grande absente de ce premier mois de l'année 2022, ne tombant que de façon anecdotique en plaine dans le nord-est.

Bon ensoleillement

L'anticyclone a apporté un temps souvent ensoleillé en dehors de quelques régions devant majoritairement supporter des grisailles tenaces, ces mêmes hautes pressions bloquant l'humidité près du sol, essentiellement au nord de la Loire.

Les 104 heures d'ensoleillement moyen mensuel sont un chiffre élevé, remarquable sans être exceptionnel. L'excédent atteint 24 %. Le record reste 114 heures lors des mois de janvier 1949 et 1959. Quelques autres mois de janvier dépassent 2022 : 2002, 1999, 1998, 1989, 1981, 1957 (depuis 1946), soit 9 au total. La durée-retour d'un mois de janvier aussi élevé est donc de 8-9 ans.

C'est à Quimper que l'astre du jour a été le plus avare de ses rayons avec seulement 42 heures de présence dans le mois (normale 66 heures), et à Saint-Auban (Alpes de Haute-Provence) qu'il a été le plus généreux avec 236 heures (normale 170 heures), soit davantage qu'au cours d'un mois d'avril classique et un record battant les 219 heures de janvier 2005. De nombreux records sont tombés sur la moitié sud comme au Luc (216 h contre 189 h en 2019), 213 h à Nice (200 h en 2005), 208 h à Montpellier (202 h en 2012), 208 h à Perpignan (197 h en 2007) etc...

Janvier 2022 aura donc été plutôt de saison côté thermomètre, sec et très ensoleillé. Un mois pas franchement hivernal malgré des gelées finalement assez fréquentes. L'absence de neige durant ce mois d'hiver a marqué les esprits. Une absence qui risque de perdurer ces prochaines semaines...

