État des nappes phréatiques Une situation satisfaisante mais qui se dégrade au nord

« La situation des nappes phréatiques du mois de décembre est satisfaisante. Elle s’est cependant légèrement dégradée durant l’automne sur une grande partie nord du territoire, du fait d’une recharge peu intense », indique le BRGM dans son dernier rapport mensuel.

Dans son état des nappes phréatiques au 1er janvier 2022, le Bureau de Recherches géologiques et minières (BRGM) indique que la recharge a débuté sur l'ensemble des nappes entre octobre et décembre 2021. « En décembre, les niveaux sont globalement en hausse » et la situation est qualifiée de satisfaisante, avec des niveaux proches des moyennes mensuelles, de modérément bas à hauts.

Elle doit cependant être surveillée, notamment dans la moitié nord où la recharge a été de faible intensité sur les trois mois de l'automne.

Plusieurs nappes sont par ailleurs à des niveaux bas selon le BRGM :

Les nappes des calcaires jurassiques de la Vendée, du Périgord et du bassin Angoumois

La nappe de la molasse miocène du Bas-Dauphiné observent des niveaux hauts en Valloire mais bas sur la plaine de Valence et très bas dans les collines drômoises ;

Les nappes des formations calcaires et alluvions de Provence enregistrent des niveaux localement très bas sur la Durance moyenne et amont.

Le BRGM note que la recharge devrait se poursuivre en janvier sur l'ensemble des nappes et leur état devrait s'améliorer. Cela sera malgré tout dépendant de la pluviométrie. En cas de déficit de pluie, « la situation devra être particulièrement surveillée sur les nappes du sud-est de la France et du nord du Bassin aquitain »

