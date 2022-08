En France Juillet 2022 est le 2e mois le plus sec jamais enregistré, selon Météo-France

Juillet 2022 est « au second rang des mois les plus secs tous mois confondus » en France depuis le début des mesures en 1958-1959, avec un cumul de précipitations agrégées de 9,7 millimètres, a indiqué lundi Météo-France à l'AFP.

Ceci représente un déficit de précipitations de 84 % par rapport aux normales de la période 1991-2020, précise Météo-France.

Jusqu'à présent, le mois le plus sec jamais enregistré remonte à mars 1961 avec 7,8 millimètres, précise Météo-France, dont les premiers relevés de précipitations remontent à août 1958.

Juillet 2022 devient également « le mois de juillet le plus sec sur la période 1959-2022 », indique Météo-France. Les précédents records remontaient à juillet 2020 avec 16,7 millimètres de précipitations et juillet 1964 avec 24,7 millimètres, selon le service météorologique et climatique national.

