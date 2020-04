Gel tardif Jusqu'à 80 % des bourgeons gelés dans les vignes et vergers gardois

• AFP

Des vignes et vergers gardois ont été touchés par un épisode de gel « d'ampleur exceptionnelle » fin mars sur une zone géographique étendue, certaines parcelles étant affectées à 80 %, soulignent lundi dans un communiqué la Chambre d'agriculture du Gard et des syndicats agricoles gardois.

De - 2 à - 4°C ont été relevés sur plusieurs secteurs du Gard dans la nuit du 25 au 26 mars, précisent les auteurs de ce communiqué, qui se sont rendus sur les exploitations touchées pour effectuer une première évaluation des dégâts.

« Il ne manquait plus que ça », commentent la Chambre d'agriculture, la FDSEA et les Jeunes agriculteurs du Gard alors que la crise sanitaire liée au coronavirus et certaines mesures prises dans le cadre du confinement fragilisent les petits producteurs locaux.

Le gel a notamment touché la vallée du Rhône dans sa partie gardoise, le secteur d'Uzès, la vallée de la Cèze, le Vidourle, la Vaunage et la basse vallée du Gardon où jusqu'à 80 % des bourgeons ont été gelés en viticulture comme en arboriculture, selon les mêmes sources.

Pour le Nord de la vallée du Rhône (extrême est du Gard), secteur le plus touché pour l'arboriculture, les premiers recensements montrent des parcelles touchées entre 20 et 80 % pour les abricotiers, les cerisiers et les pêchers.

Une cellule de crise agricole reste en place dans le Gard pour éviter que la crise sanitaire « ne se transforme en crise économique irréversible pour les agriculteurs gardois », précise le communiqué.

La chambre d'agriculture et les organisations syndicales « remercient les consommateurs qui achètent gardois » pendant cette crise, via des points de vente à la ferme, le site internet de la région, la plate-forme des Jeunes agriculteurs ou le drive du Mas des agriculteurs à Nîmes.

