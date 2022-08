L'info météo du jour La chaleur sera de retour en milieu de semaine

« Après quelques jours de températures plus clémentes bien que proches des valeurs de saison, la chaleur va faire son retour en France à partir de ce milieu de semaine, sans pour autant atteindre les excès atteints récemment », prévoit MeteoNews. Une dégradation instable et orageuse pourrait suivre à partir de vendredi et du prochain week-end...

La journée de lundi sera mitigée sur une large moitié Ouest de la France, une perturbation tente de progresser apportant quelques averses ou pluies éparses. À l'Est, le temps s'annonce sec. Les températures approcheront les 28 à 32 degrés entre la Lorraine et le pourtour Méditerranéen, contre 24 à 27 degrés plus à l'Ouest où les éclaircies seront plus rares.

Mardi, le ciel restera très chargé au nord de la Loire et sur les régions de l'ouest, donnant localement quelques gouttes ou de faibles pluies éparses de la Beauce à la frontière belge. Le soleil brillera en revanche sur la façade orientale jusqu'en Méditerranée et jusqu'au Midi-Pyrénées parmi quelques petits cirrus et cumulus. La masse d'air se réchauffera, y compris sous les nuages. Il fera chaud, voire très chaud sur la moitié sud.

Un pic de #chaleur est attendu mercredi et jeudi avec de 30 à 35°C avant que les orages n'y mettent fin. Nous ne parlons pas de #vaguedechaleur ou #canicule, la durée de cet épisode étant assez court. En revanche, nous resterions ensuite, malgré tout, dans un contexte chaud.????? pic.twitter.com/nXw4qpCUsB — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 22, 2022

« C'est surtout à partir de mercredi que la chaleur va s'amplifier avec le plus souvent plus de 30 degrés attendus sur l'Hexagone, voire des pointes à près de 35 degrés dans le Sud-Ouest, indique MeteoNews. Ces valeurs entre 32 et 35 degrés se généraliseront à quasiment tout le pays jeudi voire vendredi, puis des orages commenceront à menacer par le Sud-Ouest avant de se généraliser à tout le pays durant le week-end. »

Semie de colza dans la poussière,

En espérant que la pluie arrive ?? pic.twitter.com/2VuG6w6CBo — Julien Lep (@julienlep72) August 22, 2022

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net