Météo La vague de chaleur se met en place en France, avant la barre des 40°c

La vague de chaleur se met en place en France, avant la barre des 40°c

La vague de chaleur arrivée d'Espagne se met en place par le sud du pays mercredi, avec des températures qui vont souvent dépasser les 30 degrés dans la plupart des régions, alors que le mercure devrait encore s'affoler en franchissant le seuil des 40°c vendredi.

Dans le sillage de la masse d'air chaud venu du Maghreb en passant par l'Espagne, les maximales vont souvent dépasser les 30 degrés mercredi après-midi dans la plupart des régions, excepté du nord de la Bretagne au Nord-de-Pas-de-Calais, selon Météo-France.

Le thermomètre grimpera de 30 à 33 degrés des Pays de Loire à la région parisienne et au Grand-Est ; 31 à 36 degrés en général sur le reste du pays, et localement 36/37 degrés dans le Sud-Ouest et en basse vallée du Rhône.

D'ici le week-end, cette vague de chaleur va encore s'intensifier avec « des valeurs maximales de 35 à 39 degrés sur le Sud-Ouest jusqu'aux Charentes, ainsi que dans les régions méditerranéennes et en remontant dans la vallée du Rhône », selon Météo-France.

« A partir de vendredi on a un affolement du mercure avec 40°C régulièrement atteint sur le Sud-Ouest et possible jusqu'à la Loire, comme en vallée du Rhône », précise à l'AFP Olivier Proust, prévisionniste de Météo-France.

Il faut s'attendre aussi à une « extension samedi avec une bouffée de chaleur étouffante amenée par un renforcement de vent du Sud sur la moitié nord ». Le « tassement » n'est pas attendu avant dimanche.

Signes du réchauffement de la planète, les vagues de chaleur se multiplient dans le monde, y compris en France où cet épisode est qualifié de « remarquablement précoce » par le prévisionniste Météo-France. Cette vague de chaleur qui vient après un printemps et un hiver sec « a un effet aggravant sur la sécheresse des sols » et accentue « le risque de feu de forêt », met en garde M. Proust.

