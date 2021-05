Prévisions météo Mai-juin-juillet probablement plus secs et plus chauds que la normale

Pauline Debris Terre-net Média

La sécheresse sévit depuis plusieurs semaines, notamment dans le nord de la France. Le scénario prévu par Météo France et Mercator Ocean pour les mois de mai-juin-juillet, n’est clairement pas fait pour rassurer les agriculteurs. En Europe, « la probabilité d’un scénario plus sec que la normale est majoritaire ».

