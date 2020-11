État des nappes phréatiques Un début de recharge et une situation satisfaisante en octobre

« En octobre 2020, les niveaux des nappes phréatiques sont en phase de transition. Les précipitations importantes et la mise en dormance de la végétation permettent d’initier une recharge des nappes », annonce le BRGM dans son point sur l'état des nappes phréatiques au 1er novembre 2020.

« La situation au mois d’octobre est satisfaisante sur une grande partie ouest du territoire. Sur ce secteur, le bénéfice de la recharge abondante de l’hiver dernier se ressent toujours, auquel s’ajoutent les apports de ce début de recharge. Les niveaux des nappes sont particulièrement hauts dans le bassin Adour-Garonne et en Bretagne », indique le Bureau de Recherches géologiques et minières (BRGM) dans son état des nappes phréatiques au 1er novembre 2020.

En revanche, la situation des nappes reste dégradée dans l’est. Les niveaux sont en effet bas à très bas dans les régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et en Limousin. « La recharge a cependant débuté et la situation s’améliore lentement », indique tout de même le BRGM.

Pour les prochains mois, les tendances dépendront de la pluviométrie : « Une absence de pluviométrie suffisante engendrera des niveaux stables ou en baisse et une dégradation de la situation. Seuls les niveaux des nappes inertielles pourraient se retrouver en hausse, du fait de l’infiltration des pluies de septembre et d’octobre. Au contraire, une pluviométrie suffisante permettra de maintenir et de généraliser la recharge. La situation des nappes s’améliorera alors rapidement pour les nappes réactives et les secteurs très arrosés et plus lentement sur les nappes inertielles ».

