L'info météo du jour Retour d'un temps pluvieux, venteux et plus doux dimanche par le nord-ouest

Les gelées matinales vont perdurer jusqu'à samedi voire dimanche matin de la Normandie à l'Alsace. Dimanche après-midi, le temps va changer sur la moitié nord avec l'arrivée de la pluie, du vent et de la douceur par le quart nord-ouest.

Ce vendredi, il pleuvra encore fréquemment sur les régions méditerranéennes, notamment entre le Languedoc et la Provence, même si celles-ci tendront à s'estomper au fil des heures de la journée. De nouvelles pluies se déclencheront sur Paca et la Corse en fin de journée et soirée, localement orageuses.

Par ailleurs le temps s'annonce plus sec et calme sur le pays, avec quelques formations de brouillards notamment le matin. Ces grisailles seront plus fréquentes et tenaces des Hauts-de-France à la Bretagne jusqu'en cours de journée. Les gelées seront fréquentes le matin, puis la tendance sera au redoux en journée, sauf sous les grisailles du Nord.

Semis de ble dur en janvier !? Innovation ou adaptation au climat ?? pic.twitter.com/d8mEoo8Ogy — DumDum #Nerienlaisserpasser (@RemDumDum) January 24, 2020

Il gèlera encore fréquemment entre la Normandie et l'Alsace jusqu'à samedi voire dimanche matin, avant un changement de temps pluvieux, venteux et plus doux dimanche après-midi par le quart nord-ouest.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net