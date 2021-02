Routes fermées et/ou endommagées, maisons immergées, coupures du réseau électrique… nombreuses sont les conséquences d’une inondation. Pour les paysans, victimes de ce trop plein d'eau, d’autres répercussions sont à craindre (perte de récoltes, risque de noyade du bétail…). Les agriculteurs réagissent sur les réseaux sociaux face à ce phénomène naturel.

Et ça continue... appel des premiers habitants isolés pic.twitter.com/ukvrYvnX1N

Certains agriculteurs ont décidé de prendre la situation avec humour et philosophie.

Quand tu ouvres les yeux et que tu t’aperçois que le Doubs n’a pas monté autant que prévu et qu’en plus il est stabilisé. La Saône a permis qu’il s’évacue. Enfin, Ça n’empêche que les terres sont toutes inondées ?? pic.twitter.com/5xdsoVAUM6