Ressource en eau Sécheresse : les pays de l'UE doivent réutiliser les eaux usées

• AFP

La pénurie d'eau et le stress hydrique affecteront probablement la moitié des bassins hydrographiques de l'UE d'ici à 2030 et les États membres doivent apprendre à réutiliser les eaux usées traitées, a averti mercredi la Commission européenne.

« Les ressources en eau douce sont rares et de plus en plus tendues. Il est de notre devoir de cesser de gaspiller l'eau et d'utiliser cette ressource plus efficacement », a souligné le commissaire à l'environnement Virginijus Sinkevicius dans ses conseils aux États membres pour la réutilisation de l'eau dans le secteur agricole.

Plus de 40 000 millions de m3 d'eaux usées sont traités chaque année dans l'UE, mais seulement 964 millions de m3 sont réutilisés, selon les données fournies par la Commission. La réutilisation de l'eau est pratiquée couramment et avec succès dans plusieurs États membres de l'UE, ainsi qu'en Israël, en Californie, en Australie et à Singapour, précise la Commission. La France est citée en exemple, avec 7,7 millions de m3 d'eaux usées traitées réutilisées chaque année.

« Mais cette pratique est jusqu'à présent déployée en deçà de son potentiel dans l'UE », déplore l'exécutif européen. L'absence de cadre de soutien pour la réutilisation des eaux et le peu d'information du public sur les avantages de cette technologie sont deux obstacles majeurs empêchant une diffusion plus large de cette pratique au sein des Vingt-Sept, souligne-t-il.

Des incitations réglementaires et financières plus fortes pourraient aider l'Europe à réutiliser plus de 6 milliards de m3 d'eau chaque année d'ici 2025, préconise la Commission dans son argumentaire.

Les pénuries d'eau affectent à ce jour 11 % de la population de l'UE et 17 % de son territoire, mais la situation est plus préoccupante autour de la Méditerranée où environ 50 % de la population vit sous un stress hydrique constant durant l'été.

Les sécheresses et les pénuries d'eau risquent de devenir plus fréquentes et plus graves à l'avenir, insiste la Commission dans son avertissement. Elles touchent l'agriculture, le tourisme et l'industrie et peuvent avoir des impacts environnementaux énormes. Lorsqu'il y a trop peu d'eau dans les rivières et les lacs, les zones humides s'assèchent, et l'eau salée peut s'infiltrer dans les ressources en eau souterraine.

L'UE s'est dotée d'un règlement sur la réutilisation de l'eau, applicable dès juin 2023. La Commission a en outre proposé de réviser les législations européennes sur les émissions industrielles et sur le traitement des eaux urbaines usées pour encourager la réutilisation de l'eau.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net