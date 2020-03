L'info météo du jour Un mercredi ensoleillé sur la moitié nord

Les gelées se maintiennent et seront même localement fortes mercredi matin, notamment sur le nord-est. En revanche, une hausse du thermomètre est attendue en journée.

Ce mardi, le temps restera sec et bien ensoleillé dans l'ensemble sur une bonne moitié nord sous un vent de nord-est encore très froid. Quelques nuages s'infiltreront entre les côtes de la Manche et la Champagne-Ardenne, donnant de rares gouttes sur le nord du Cotentin.

Le ciel restera très chargé en revanche des Pyrénées à la frontière italienne, donnant quelques pluies, voire des flocons jusqu'à très basse altitude sur l'arc alpin. Il gèlera fréquemment du nord-est au Massif Central le matin. Le temps sera frais en journée et toujours une sensation de froid exposé au vent.

Ce matin seulement -2, les colzas tiennent. Par contre demain c'est-6.?????????? pic.twitter.com/dgEu828fKX — Christophe Barret (@Christo31450117) March 31, 2020

Mercredi s'annonce à nouveau très ensoleillé sur une bonne moitié nord du pays. Le ciel sera plus nébuleux entre l'Aquitaine, le Massif Central et le sud des Alpes, alors que les bords de la Méditerranée profiteront d'un ciel peu nuageux. Les Pyrénées et leur piémont conserveront un temps couvert en revanche avec quelques pluies tournant en neige au-dessus de 1 600 mètres. Le froid restera de mise le matin avec des gelées fréquentes et localement fortes, notamment dans le nord-est. Une hausse des températures est attendue en revanche en journée, plus ou moins de saison.

