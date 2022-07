Prévisions météo Un risque important de canicule la semaine prochaine

Le thermomètre va continuer de grimper ces prochains jours et un risque de canicule, comme celle de la mi-juin, est très probable courant de semaine prochaine.

Cette fin de semaine sera marquée par un temps très ensoleillé sur la France et un thermomètre en hausse. La situation devrait perdurer la semaine prochaine, avec des températures encore plus fortes. Un risque de canicule est même fort probable.

On parle de canicule quand les températures dépassent certains seuils, propres à chaque département, pendant trois jours d'affilée.

« Les modèles européen & américain s'accordent pour que la France revive potentiellement la même canicule qu'à la mi-juin : une goutte froide va s'isoler au large de Portugal faisant remonter une plume de chaleur sur la France mi-juillet », indique sur Twitter Serge Zaka, agro-météorologue.

C'est bien trop loin pour donner des chiffres mais dans ces genre de situations les 40°C sont (très) facilement atteignables en France et 45°C sur la Péninsule Ibérique.

Reste des incertitudes sur le placement de la goutte froide, mais les modèles se stabilisent progressivement.

Selon lui, « en termes de probabilité, les 35°C semblent acquis sur 80 % des scénarios ce qui est suffisant pour engendrer une canicule. Reste à savoir jusqu'où la température peut monter. »

Ce qui est encore incertain, ce sont les régions touchées mais aussi l'intensité et la durée de ces fortes chaleurs, comme le montrent ces deux cartes, représentant les projections des modèles européen et américain :

Si la menace de canicule se confirme en France pour la semaine prochaine, des incertitudes notables concernent encore son extension, son intensité et sa durée. Ici, modèles européen & américain divergent sur la localisation de l'air bouillant à la mi-juillet.

La Chaîne météo estime que ce sont les régions du centre-ouest, du sud-ouest et de l'arrière pays méditerranéen qui risquent d'être les plus impactées. Elle représente sur une carte animée l'évolution possible des températures tout au long de la semaine:

La forte hausse des températures se confirme la semaine prochaine avec un risque important de canicule dans le centre-ouest, le sud-ouest et l'arrière-pays méditerranéen.

La chaleur sera de plus en plus forte la semaine prochaine avec du beau temps pour les vacanciers. Entre mercredi et le weekend suivant, les seuils de canicule seront atteints en certaines régions. Voici l'évolution des températures nuit/jour.

Il faudra suivre avec attention l'évolution des modèles de prévisions dans les prochains jours. En cette période de moisson, il faudra être vigilant également au risque d'incendie qui sera d'autant plus fort avec les fortes chaleurs et la sécheresse des sols.

