L'info météo du jour Une journée caniculaire notamment sur le Sud-Est

Aujourd'hui il va faire très beau et surtout très chaud, notamment dans le sud-est du pays. Cette chaleur va faire tourner le temps à l'orage en particulier en direction du Morvan du Val de Saône puis du Jura et des Vosges

Ce jeudi, conditions anticyclonique et temps très estival partout. Le soleil s'imposera sur l'ensemble des régions et la chaleur s'accentuera encore, avec plus de 30 degrés jusque sur la moitié nord et de fortes voire très fortes chaleurs dans le sud-est. En fin de journée et soirée, des cumulus bourgeonneront sur le Massif Central et pourront donner des foyers orageux isolés, en particulier en direction du Morvan du Val de Saône puis du Jura et des Vosges en cours de nuit suivante.

