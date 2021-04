Prévisions météo Une vague de froid pourrait mettre les cultures en danger

Après la vague de chaleur de ces derniers jours, le thermomètre va chuter brutalement en début de semaine prochaine. Il gèlera très probablement sur la totalité du pays et Serge Zaka, expert scientifique, docteur-chercheur en agroclimatologie alerte sur Twitter d’un danger pour les cultures d'hiver.

Jamais, il n’avait fait si chaud au mois de mars. Selon MeteoNews, « de nouveaux records de chaleur mensuel » ont été observé sur tout le pays ces derniers jours. A contrario, la semaine prochaine s’annonce hivernale. MeteoNews annonce « un refroidissement plus franc et brutal dès lundi, avec gel et neige sous forme de giboulées sur de nombreuses régions. »

Sur Twitter, Serge Zaka, expert scientifique, docteur-chercheur en agroclimatologie annonce que « certaines régions vont perdre 30° en une semaine ». Ce qui engendrerait des coups de froid qui pourraient attaquer les cultures. Alors oui, les coups de froid en avril sont légions. Ce qui l’est moins, en revanche, c’est « la douceur hivernale » qui a fait accélérer la repise des cutures d’hiver, notamment les colzas.

Pour être le plus précis possible il a comparé différents modèles. GFS, le modèle américain est le plus alarmiste, tandis que le modèle européen ECMW est plus modéré et ne voit « "que" des dégâts mineurs ». Le modèle allemand Icon oscille entre les deux.

Si Serge Zaka alerte, il reste tout à fait conscient que rien n’est encore joué. Pour lui, il reste des paramètres à affiner :

- « tous les modèles ne sont pas d'accord quant au gel dans la moitié sud. La profondeur de l'axe de pénétration sur le pays est mal déterminée. »

- « la durée ce coup de froid, est elle aussi indéterminée. »

- « la nébulosité pourrait jouer en notre faveur. »

C’est pourquoi il a prévu de réactualiser ces prévisions demain, samedi 3 avril afin d’affiner par région. Rendez-vous sur son compte Twitter : @Serge Zaka

