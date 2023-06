Les premiers échos de la moisson 2023

Entrepreneur de travaux agricoles, Ludovic Huc a démarré la moisson dans l'Hérault au 31 mai cette année, avec environ 15 jours d'avance par rapport à la moyenne. Il fait état de rendements catastrophiques : « Tout est grillé ! On est à 5 q/ha de rendement dans les parcelles d'orge d'hiver et de pois, au lieu de 25-35 q/ha habituellement ». Et le constat est similaire dans les blés... « Dans le secteur de Narbonne-Béziers, les parcelles ont fortement souffert de la sécheresse cet hiver et au printemps. Du moment où j'ai semé le blé en novembre sur Béziers, les parcelles n'ont reçu que 14 mm jusque début mai », fait remarquer l'entrepreneur.

Dans ce secteur, « cela devient très compliqué avec la météo. Certains agriculteurs ont même pris la décision de ne pas récolter leurs parcelles ». Pour Ludovic Huc qui moissonne d'habitude jusque 900 ha dans l'Hérault, les surfaces tourneront plutôt autour des 300 ha cette campagne...

À l'inverse dans l'Aveyron, département dont est originaire l'entrepreneur, « la pluie ne s'arrête pas et perturbe les chantiers de récolte de foin. Dans le coin, on pense attaquer la moisson d'ici 3 semaines, soit une année "normale" ».

Premières récoltes d'orges d'hiver en Nouvelle-Aquitaine

En Charente-Maritime, le top départ a été donné cette semaine. « On n'a pas encore assez de surfaces récoltées pour donner des infos significatives. Globalement, les escourgeons devraient être corrects car ils n'ont pas souffert du manque d'eau et des coups de chaleur de ces derniers jours. Mais pour les blés, ce sera sûrement une autre histoire », partage Olivier Melin.

Voici l'arkeos, inutile de préciser de quel côté de la Loire il est ??

Une inquiétude relayée aussi du côté de l'Yonne :

Elle restera prometteuse et encore dans bien des régions.

Vous connaissez la différence pour le #blé de la #Moisson2023, entre le Nord et le Sud de la France?

Les jeux sont faits, rien ne va plus dans la #ZoneIntermédiaire des plateaux de #Bourgogne #Yonne #Tonnerrois.

Dans son dernier rapport, l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer comptabilisait 88 % des surfaces d'orges d'hiver et 91 % des surfaces de blé tendre dans un état bon à très bon (contre, respectivement, 65 % et 67 % en 2022). 86 % des parcelles de blé dur seraient également dans un état bon à très bon (63 % l'an passé).

La moisson a aussi démarré cette semaine chez Damien Fave, dans le Lot-et-Garonne, et chez Jacky Berland installé dans le sud de la Vendée. Pour ce dernier, les premières orges d'hiver tournent autour des 70 q/ha, à 11 % d'humidité.

Orge d'hiver en Sud Vendée. On va pouvoir faire une bonne deuxième culture.

Pendant ce temps, d'autres se préparent et pour certains, le début des récoltes approche à grand pas :

#moisson2023 : J- ??? : la batteuse est révisée ... Merci à mon mécano amoureux des batteuses Deutz. Tout roule ...

A ce régime plus que quelques jours avant la récolte #Orge23

Petit tour de plaine dans les #orges ce matin. On va pouvoir programmer la moisson avant que tout ce couche, le grains est dur, les épis tourné vers le bas. #moisson2023 #FrAgTw #ceuxquifontlescereales

Et vous ? Comment se portent les cultures dans votre secteur ? Quand pensez-vous démarrer la moisson 2023 ?

N'hésitez pas à laisser un commentaire en-dessous de l'article.