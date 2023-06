Suivez en direct l’avancement de la moisson 2023

« Alors ça donne chez toi ? » C’est pour répondre à cette question qu’a été lancée l’opération Moisson Live en 2018. L’idée : proposer aux agriculteurs un outil simple et pratique pour partager leurs résultats de récolte en direct avec leurs collègues de toute la France. Rendement, taux d’humidité, qualité : ils peuvent saisir ces informations via leur smartphone ou ordinateur. La carte collaborative prend en compte d’autres critères de la culture comme sa variété, les pratiques culturales adoptées ou les engrais apportés, etc.

« L’objectif est de suivre en temps réel l’évolution de la moisson et d’analyser les résultats pour aider les agriculteurs à prendre les meilleures décisions pour la campagne suivante », présente Pierre-Antoine Foreau, co-fondateur de Céréapro, à l’initiative de ce projet, en lien avec Farmr, Sencrop, Terre-net et Matériel Agricole, nouveau partenaire pour cette édition 2023. Avec le digital, Moisson Live permet de partager et « faire vivre la moisson au-delà des frontières ».

Moisson Live, c'est reparti pour 2023 ! Retrouvez une courte vidéo de présentation par les partenaires :

Moisson Live évolue en 2023

Voous pourrez noter, cette année, plusieurs nouveautés sur la carte, dont la mise en place d'un concours inter-départemental. Avec à la clé, plusieurs lots à gagner : un quad et quatre stations météo connectées Sencrop (Raincrop). Les vainqueurs seront tirés au sort dans les départements qui auront mobilisé le plus de participants sur Moisson Live.

L’interface s’enrichit également de deux fonctionnalités supplémentaires : la prévision de la semaine de début de récolte du blé tendre par secteur et des infos concernant les moissonneuses-batteuses utilisées, ainsi leur fiabilité par marque.

Retrouvez ces nouveautés et les premiers points sur la carte Moisson Live :

Partagez vos résultats de récolte en direct avec vos confrères agriculteurs de toute la France grâce à Moisson Live. ( © Capture moisson-live.com)

Des résultats fiables et réactifs

« Avec Moisson Live, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui font l'information. Ils peuvent ainsi se comparer rapidement à des données de référence fiables sur l'un des sujets les plus importants de l'année pour eux. Le tout dans un esprit participatif cher à Terre-net », explique Arnaud Carpon, rédacteur en chef de Terre-net.

En 2022, grâce aux résultats de moisson de plus de 5 000 agriculteurs connectés sur la plateforme, la production française de blé était estimée à 33,9 Mt, contre une estimation de 33,7 Mt par Agreste. En colza, l’estimation était de 4,7Mt par les agriculteurs Moisson-Live contre 4,5Mt par Agreste. Bonne moisson à tous et n'hésitez pas à partager vos résultats sur Moisson Live.

Retrouvez aussi les premières estimations de rendements proposées par Agreste en colza et en orge d'hiver