Un incendie ravage 70 hectares de récoltes dans le Val-d'Oise

Les pompiers ont été appelés vers 14h pour un feu à l'origine inconnue dans des champs situés entre les communes de Cormeilles-en-Vexin et Montgeroult, à proximité de l'aérodrome de Cergy-Pontoise. Nécessitant l'intervention de plus de 60 sapeurs-pompiers et neuf camions, aidés d'un drone, l'incendie a fini par être éteint peu après 17h. Ses flammes ont ravagé au total 73 hectares, dont 13 hectares de blé sur pied et 60 hectares de chaume.

« Il y avait un vent tourbillonnant, ce qui favorise la propagation. La bonne nouvelle est que les pompiers ont réussi à sauver 100 hectares de cultures », a relaté à l'AFP la préfecture du Val-d'Oise. Aucune victime n'est à déplorer et aucune habitation n'a été touchée, a-t-elle précisé.

Si les feux de récoltes sont relativement courants de ce département de grande couronne, qui compte une vaste zone rurale, ils ne parcourent habituellement pas des surfaces aussi importantes.

La conjonction actuelle de la sécheresse des sols et de la chaleur créé cette année des conditions propices au départ et à la propagation d'incendies.

