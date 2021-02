Anti-sèches phytos BASF Agro sort la version 2021 de son manuel de suivi de la réglementation

La neuvième édition du manuel « mes anti-sèches phytos » est désormais disponible. 58 fiches thématiques pour tout savoir sur les évolutions des pratiques et de la réglementation concernant les produits phytosanitaires.

Cette neuvième édition de « mes anti-sèches phytos », réalisée par BASF Agro, fait le point à date (septembre 2020) des connaissances sur les produits phytosanitaires via 58 fiches thématiques. « L'ambition de cet outil pédagogique est de sensibiliser le plus grand nombre à l’évolution des pratiques et de la réglementation, quelle que soit leur production agricole. Ce guide n’aborde pas les aspects agronomiques », précise la firme

Retrouvez alors une « une synthèse des nouvelles lois et de la réglementation en cours, la liste des organismes référents à consulter en cas de questions, les dernières normes environnementales et les bonnes pratiques pour éviter les pollutions ponctuelles, des recommandations pour garantir la protection des utilisateurs lors de l’application des produits, et les normes et contrôles mis en place au niveau européen pour garantir la sécurité des consommateurs ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net