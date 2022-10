Biosolutions Corteva Agriscience vient d'acquérir Symborg

Corteva Agriscience a officialisé, le 22 septembre dernier, l'acquisition de Symborg, entreprise espagnole spécialisée dans le développement de biostimulants pour l'agriculture.

« L'acquisition de Symborg est une étape importante dans la stratégie de Corteva visant à accélérer le développement d'un portefeuille de biosolutions de premier ordre, en complémentarité avec les solutions conventionnelles que nous proposons à nos clients », a déclaré Robert King, vice-président exécutif, division commerciale protection des cultures, Corteva Agriscience.

La firme a d'abord « collaboré avec Symborg pour développer auprès des agriculteurs les solutions Utrisha N, BlueN et Presto N, biofertilisants qui optimisent l’efficience de l’utilisation de l’azote, dans le cadre d'un accord de distribution entre les deux sociétés. [...] Corteva s'appuiera sur la synergie des organisations pour développer le portefeuille actuel de Symborg, ainsi que les nouveaux produits en cours de développement. »

« L'intégration avec Corteva est l'occasion de renforcer notre impact sur le terrain en aidant les agriculteurs à faire face aux défis actuels et futurs, précise aussi Jesús Juárez, partenaire fondateur et PDG de Symborg. Et au-delà, c'est une opportunité d’apporter la réponse à une alimentation sûre et durable que la société demande. »

