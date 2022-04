Plateforme Biologicals Corteva veut accélérer le déploiement des biostimulants et du biocontrôle

Biocontrôle, biostimulants... : Corteva Agriscience a lancé, fin mars, sa plateforme d'innovation Biologicals « pour concrétiser et soutenir son engagement dans le développement durable ».

Avec cette plateforme d’innovation Biologicals, Corteva Agriscience entend « appliquer et transposer son savoir-faire technique et technologique aux solutions de biocontrôle et aux biostimulants pour offrir la plus large palette de solutions et pour proposer une approche combinatoire, adaptée à la situation unique de chaque agriculteur ». Pour cela, la firme s'appuie notamment sur une "logique d'open innovation" avec le déploiement de solution de sociétés tiers et la mise en place de partenariats technologiques.

Utrisha N : « une source complémentaire d'azote »

En ce qui concerne la gamme de biostimulants proposée, Corteva met en avant Utrisha N pour stimuler la fixation d'azote, Kinsidro pour la croissance et Sosdia pour la gestion des stress abiotiques. Avec ces solutions, la firme vise plus de 500 000 ha couverts d'ici 2026.

Lancée en 2022, Utrisha N, composé de la souche bactérienne Methylbacterium symbioticum (Sb 23), fixe l'azote de l'air et le rend disponible pour la plante. La solution est utilisable en application foliaire sur céréales à paille, pommes de terre et maïs notamment. La firme avance « un potentiel de fixation de 30 unités d'azote supplémentaire en moyenne tout au long du cycle de culture (apport non comptabilisé dans le plan de fertilisation) et une amélioration du rendement : + 2,7 q/ha en blé et + 4 q/ha en maïs selon les résultats d'essais, réalisés en micro-parcelles en France et en Europe ».

Dans le domaine de la fertilisation, Corteva prévoit aussi de lancer en 2024 la technologie Optinyte, « un inhibiteur de nitrification pour limiter le risque de perte d'azote par lessivage et dénitrification ». Objectif : « aider les agriculteurs à valoriser au mieux l'azote disponible dans le sol ». Optinyte est utilisable en mélange avec toutes les formes d'engrais.

Ympact, traitement de semences nutritionnel lancé pour l'automne prochain

Autres produits travaillés : les traitements de semences nutritionnels, « utilisés déjà sur plus de 10 millions d'ha en Europe ». Parmi les bénéfices mis en avant : « meilleure implantation des cultures, levée plus précoce, racines plus fortes et plantules saines ». Dans la gamme, Lumibio Kelta et Lumidapt sont destinés aux espèces colza, maïs et tournesol et Ympact pour les céréales et protéagineux. Lancé pour l'automne, ce dernier est associé avec un insecticide conventionnel, à base de téfluthrine et est un exemple de l'approche combinatoire soutenue par Corteva.

La firme déploie également des solutions de biocontrôle pour les secteurs de la vigne et l'arboriculture, avec, par exemple, l'insecticide naturel Fycilia et la gamme de phéromones micro-encapsulées Enrapta.

Le 12 avril dernier, Corteva Agriscience a inauguré son nouveau CSAT situé à Aussonne (Haute-Garonne) : c'est le 1er pour la firme en Europe et le 3e au niveau mondial. « Ce centre intègre à la fois les fonctions de laboratoire, centre de test et usine de traitement des semences, avec des processus rigoureux en place pour la découverte, la formulation et les tests en conditions réelles des technologies d'application des traitements de semences. »

« Étant donné que ces technologies impliquent le traitement des semences ciblé plutôt que l'application de solutions de protection des cultures sur le terrain, elles peuvent contribuer à réduire l'empreinte environnementale de l'agriculture, estime Igor Teslenko, président de Corteva Agriscience Europe. L'ouverture de ce CSAT est une bonne nouvelle pour l'innovation et aidera à fournir aux agriculteurs les outils dont ils ont besoin pour une production alimentaire plus durable. »

Ouverture du premier CSAT Européen Centre De Technologies d’Applications des Traitements de Semences :

Le Centre d'Aussonne ???? est le 1er pour @corteva en Europe ???? et le 3ème dans le monde??.

