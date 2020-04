OAD L'application Farmi s'enrichit de deux nouvelles fonctionnalités

Un an après sa dernière évolution majeure avec l'ouverture des offres de contrats sur signature en ligne, l'application de Soufflet Agriculture est enrichie de deux nouvelles fonctionnalités pour accompagner les agriculteurs dans la surveillance des maladies et des ravageurs des cultures.

« Outil exclusif Farmi, Crop Observer, qui offre l'accès aux observations de plus de 150 contributeurs, agronomes et conseillers de Soufflet Agriculture, est désormais renforcé avec des observatoires de référence : Gowan, De Sangosse, etc. », présente Soufflet Agriculture dans un communiqué. « Grâce à cette communauté, l’utilisateur de Farmi bénéficie ainsi d’un réseau d’observateurs qualifiés et d’observations réalisées selon des protocoles communs de notation. Une centaine de fiches techniques maladies et ravageurs illustrées de photos permettent également de comparer les observations réalisées dans les champs (tour de plaine etc.) ». Les agents relation culture Soufflet et les agriculteurs utilisateurs de Farmi pourront aussi saisir leurs observations dans la version, qui sera lancée en cette fin de mois.

Autre fonctionnalité ajoutée à Farmi : l'aide au pilotage agronomique pour la prévision des déclenchements maladies sur blé, avec la mise en place d'un partenariat avec l'OAD Avizio de Syngenta. « L'outil Avizio a été adapté à une utilisation mobile [...] et Farmi se transforme ainsi en tableau de bord des parcelles de l'agriculteur pour l’accompagner dans son tour de plaine ».

