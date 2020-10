OGM Le premier blé transgénique est d'origine franco-argentine

Le 7 octobre dernier, l'Argentine a approuvé la production et la commercialisation du premier blé OGM au monde. Il s'agit d'un blé tolérant à la sécheresse développé par la société Trigall Genetics, joint-venture entre l'entreprise française Florimond Desprez et la société argentine Bioceres.

L'Argentine est le premier pays à approuver la production et la commercialisation de blé transgénique au monde. « Cependant, la commercialisation des variétés transgéniques ne débutera qu'une fois que le Brésil, principal et historique acheteur du blé argentin, aura autorisé son importation », explique Florimond-Desprez.

« Le développement des variétés de blé HB4, résistantes à la sécheresse et à la salinité des sols, est le fruit de 8 ans de collaboration entre la société argentine Bioceres, qui opère dans les biotechnologies et le groupe Florimond Desprez ». « L’association de la technologie HB4 de Bioceres, aux qualités agronomiques des blés Florimond Desprez, sélectionnés au sein de notre station de recherche argentine, assurera aux agriculteurs locaux des rendements plus élevés et plus réguliers, même en condition de stress hydrique », précise François Desprez, président de Florimond Desprez.

